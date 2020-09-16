Общество

Омбудсмен и прокурор области уточнят соглашение о сотрудничестве из-за поправок в Конституцию

Региональный омбудсмен и прокурор области уточнят соглашение о сотрудничестве из-за поправок в конституции. Региональный омбудсмен Дмитрий Шахов и прокурор области Иван Грибов обсудили вопросы защиты прав граждан, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области.

В начале встречи Дмитрий Шахов поздравил Ивана Грибова с назначением на должность прокурора Псковской области и пожелал ему успехов и плодотворной работы, направленной на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

В ходе беседы региональный омбудсмен познакомил прокурора области с итогами и основными данными своего ежегодного доклада о ситуации с соблюдением прав граждан в Псковской области в 2019 году, а также проинформировал об актуальных темах, которые содержатся в заявлениях граждан. Со своей стороны Иван Грибов рассказал о своих подходах и видении работы органов прокуратуры на современном этапе, взаимодействии с правозащитными институтами, а также повышении прокурорского надзора.

Дополнительно в ходе встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога, были обсуждены вопросы защиты прав граждан в трудовой сфере, особенно на своевременную выплату заработной платы, установления и применения тарифов в жилищно-коммунальной сфере, а также соблюдении прав граждан при исполнении наказаний.

По итогам встречи стороны наметили пути укрепления совместного сотрудничества в целях повышения эффективности защиты прав граждан. Дмитрий Шахов поддержал предложение Ивана Грибова о необходимости проведения работы по уточнению содержания, заключенного между областной прокуратурой и уполномоченным по правам человека более 10 лет назад соглашения о взаимодействии, в связи с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации и изменением действующих федеральных законов, регламентирующих статус и полномочия сторон.