Общество

Профсоюзный актив принял участие в научной конференции «Мир труда в XXI веке»

16 сентября актив Псковский облсовпроф принял заочное участие в Международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке: производительность труда и профсоюзы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в условиях пандемии коронавирусной инфекции актуальным стал формат проведения видеоконференций. Не исключением стали и научные мероприятия.

Исследователями в области защиты трудовых прав был поднят ряд важных проблем, в частности, проблемы баланса интересов работников и работодателя, перераспределение денежных средств, производства, продуктов, прибыли, персонала.

Формат видеоконференции предполагал живое общение со слушателями. Спикерам конференции были заданы уточняющие вопросы.

«Такие мероприятия очень важны для профсоюзного движения. Нам необходимы научные площадки на которых возможно услышать позиции исследователей, профсоюзных работников и работодателей. Это настоящие прения и диалог. Особенно важен обмен мнениями в условиях кризиса. В споре рождается истина. Сейчас нам необходимы взвешенные решения в коллективных действиях и в определении позиций, своего рода истина. Нам необходим обмен мнениями», – выступил председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов.