Общество

Мемориальная доска в память о враче Алексее Поднебесном появилась в Опочке

Открытие мемориальной доски в память о враче Алексее Поднебесном состоялось у входа в хирургическое отделение Опочецкой межрайонной больницы в среду, 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Герои живут среди нас, они никуда не делись, они готовы в нужное время в нужном месте встать на защиту своих граждан, своего дела», - подчеркнула вице-губернатор и от имени главы региона Михаила Ведерникова передала благодарность всем медицинским работникам региона за их нелегкий труд, внимание к жизням пациентов.

Вера Емельянова подчеркнула, что Алексей Поднебесный в мирное время совершил профессиональный подвиг, память о котором будет сохранена. Действующим медицинским работникам, по словам вице-губернатора, будет оказываться вся необходимая поддержка.

«Вице-премьер Татьяна Голикова высоко оценила нашу с вами работу. Она отметила, что Псковская область, при всех сложностях, держит ситуацию с распространением COVID-19 под контролем. Результаты, которые мы можем наблюдать, показывают, что медики работают не покладая рук», - отметила Вера Емельянова.

В завершение церемонии открытия мемориальной доски память погибшего врача участники почтили минутой молчания, после чего возложили к ней цветы.