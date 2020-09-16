Общество

Псковичей предупредили о серьезном усилении ветра в четверг

От Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении. Начиная с первой половины дня 17 сентября, с сохранением в течение ночи 18 сентября ожидается усиления ветра северо-западных направлений с порывами до 15-20 м/сек.



Фото: cityreporter.ru

В региональном управлении ГУ МЧС России в связи напомнили, что при сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

«Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», - порекомендовали специалисты ведомства.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.