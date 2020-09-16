Общество

Всемирный день чистоты пройдет в Пскове 19 сентября

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области примет участие в глобальном флешмобе «Всемирный день чистоты». Компания «Экопром» обеспечит волонтеров, которые выйдут на уборку 19 сентября, фирменными спецпакетами для ТКО. Также будет организован вывоз отходов, собранных в рамках мероприятия, силами ООО «Мехуборка Псков», рассказали в пресс-службе регоператора.

Мероприятие пройдет 19 сентября с 10:00 до 13:00. Общий сбор, получение перчаток и мешков будут проходить с 9:30 в сквере возле Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета (пл. Ленина, 2). В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора.

Частью этого флешмоба может стать любой желающий, регистрация на Всемирный день чистоты продолжается.

Зарегистрироваться можно в группе Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ.