Общество

Вера Емельянова обсудила с главой Опочецкого района работу межрайонный больницы

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках визита в Опочецкий район в среду, 16 сентября, провела рабочую встречу с главой муниципалитета Юрием Ильиным. Одной из главных ее тем стал контроль деятельности в районе учреждений здравоохранения, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В частности, стороны обсудили организацию работы Опочецкой межрайонной больницы в период действия в регионе ограничительных мер из-за ситуации по COVID-19 и сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Особое внимание было уделено вопросам вакцинации населения против гриппа. Соответствующая работа в муниципалитете ведется, заверил Юрий Ильин. Прием врача и вакцинация от гриппа осуществляются как в стационарах, так и в мобильных передвижных пунктах, курсирующих по району.

Вера Емельянова подчеркнула, что согласно поручению президента РФ количество привитых в этом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения.

Юрий Ильин также доложил и о деятельности, проводимой в Опочецком районе в рамках исполнения региональных проектов по основным направлениям указа Президента РФ.