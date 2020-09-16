Общество

На комплектацию современным оборудованием Опочецкой коррекционной школы выделено 250 тысяч рублей

Комплектация Опочецкой коррекционной школы современным оборудованием продолжится в следующем году. На эти цели планируется израсходовать около 250 тысяч рублей. Такие данные были озвучены в ходе визита первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой в Опочецкий район, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что в текущем году на объекте уже проведены работы в рамках регпроекта «Современная школа» по направлению «Образование». В частности, были капитально отремонтированы и приведены в нормативное состояние кровля, фасады здания, ряд внутренних помещений, в том числе санузлы.

На работы было выделено более 10 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Еще 400 тысяч рублей направлено на современное оснащение учебных классов школы и оборудование секций дополнительного образования.