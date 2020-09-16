Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Корытовский парк письмо губернатору
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
В помощь бизнесу
Партия полезных дел
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Общество 16.09.2020 23:490 За сутки самое большое количество новых случаев COVID-19 выявлено в Великих Луках 17.09.2020 10:070 Детский сад в Овсище будут достраивать в две смены 17.09.2020 09:171 Стало известно, по каким причинам россияне чаще всего пропускают работу 17.09.2020 09:020 Эксперты назвали зарплату менеджера по транспортной логистике в Пскове 17.09.2020 08:441 Новые льготы для бизнеса примут в России 17.09.2020 07:541 На Чудском озере проходит подводная экспедиция по установлению деталей Ледового побоища
 
 
 
Самое популярное 14.09.2020 20:280 Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение 14.09.2020 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове 16.09.2020 16:500 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода 15.09.2020 09:414 Археологи нашли клад в центре Пскова 15.09.2020 11:0710 Путин примет участие в открытии новых медцентров в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На южном цепном мосту в Острове готовятся открыть пешеходное движение. ФОТО

17.09.2020 07:03|ПсковКомментариев: 0

На цепных мостах в Острове завершены работы по асфальтированию подходов к мосту, запущен водоотвод. Капитальный ремонт на северном мосту близок к своему завершению. На южном еще ведутся работы по конусам - именно на их устройство сделан акцент у мостостроителей. Они защитят пилоны (колонны) от подмывания в половодье. Об этом газете «Островские вести» рассказал руководитель участка ООО «Строительная компания «Балтийский берег» Юрий Хлыстов.


Фото здесь и далее: «Островские вести», ВКонтакте

«Наша задача в ближайшее время нанести полимерное покрытие на пролетное строение южного моста. Перевести людей с пешеходного мостика на этот мост, и демонтировать всю нижнюю часть. Это временные опоры и сам деревянный мост. Демонтаж опор уже начат, под сооружением работают два экскаватора. До конца сентября постараемся завершить покраску сооружения. Частично проведем работы в галереях», - поделился он.

По его словам, для открытия пешеходного движения по южному мосту фактически все готово. Остались небольшие детали. «Вся подвесная система практически работает. Цепи сейчас натягивают, обрезают в один уровень. На следующей неделе должна прийти последняя партия чугунных ограждений (литье на смотровые площадки)», - сообщил Юрий Хлыстов.

Он уточнил, что на северном мосту установят передвижную смотровую тележку, она позволит осматривать состояние нижней части сооружения. Также появятся решетки на галереях. После соответствующей обработки, они приобретут цвет архитектурного памятника. Кроме того, над решетками установят крышки, они будут откидываться для проверки состояния механизмов моста.

«На следующей неделе ожидаем поступления ограждений для спусков (лестниц, облицованных гранитными плитами). Целый проект подготовлен по освещению мостов. Это и подсветка пилонов, подсветка пролетного строения, цепей», - добавил руководитель участка.

Он подчеркнул, что на цепных мостах еще предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Строители, оценивая свои силы, намерены уложиться в сроки, предусмотренные контрактом.

Теги: #остров #островский район #мосты #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы пятикратное увеличение штрафа за надписи на фасадах домов в Псковской области?
В опросе приняло участие 357 человек
17.09.2020, 10:270 Псковские полицейские рассказали молодежи о противодействии терроризму 17.09.2020, 10:190 Названа причина пожара, в котором погибла 10-летняя псковичка 17.09.2020, 10:070 Детский сад в Овсище будут достраивать в две смены 17.09.2020, 09:450 Великолукского педофила отправили на 18 лет в тюрьму
17.09.2020, 09:370 Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского 17.09.2020, 09:250 Женщина заблудилась в лесу в Великолукском районе 17.09.2020, 09:171 Стало известно, по каким причинам россияне чаще всего пропускают работу 17.09.2020, 09:020 Эксперты назвали зарплату менеджера по транспортной логистике в Пскове
17.09.2020, 08:581 «Ауди-80» и мусорные контейнеры горели ночью в Пскове и районе 17.09.2020, 08:441 Новые льготы для бизнеса примут в России 17.09.2020, 08:190 Два автомобиля «Шевроле» столкнулись на улице Западной в Пскове 17.09.2020, 08:120 В районе Четырех углов затруднено движение транспорта из-за ДТП
17.09.2020, 08:080 Правительство изучает инициативу о бессрочной онлайн-ипотеке 17.09.2020, 07:542 На Чудском озере проходит подводная экспедиция по установлению деталей Ледового побоища 17.09.2020, 07:410 В России предложили продавать льготные авиабилеты через интернет 17.09.2020, 07:180 Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение
17.09.2020, 07:030 На южном цепном мосту в Острове готовятся открыть пешеходное движение. ФОТО 16.09.2020, 23:490 За сутки самое большое количество новых случаев COVID-19 выявлено в Великих Луках 16.09.2020, 23:130 Генсовет «Единой России» подвел итоги выборов-2020 16.09.2020, 22:510 Концерт ансамблевой и органной музыки состоится 19 сентября в Печорах
16.09.2020, 22:480 Псковская область готова к отопительному сезону на 83% 16.09.2020, 22:330 Более 43 тысячам человек сделали прививку от гриппа в Псковской области 16.09.2020, 22:151 В Великолукском районе три человека пострадали в ДТП 16.09.2020, 21:590 Российских госслужащих будут учить клиентоориентированности
16.09.2020, 21:460 Древними моллюсками привлекают посетителей в Изборский музей 16.09.2020, 21:351 Михаил Ведерников: Псковское наследие поражает своей глубиной и многогранностью 16.09.2020, 21:230 На комплектацию современным оборудованием Опочецкой коррекционной школы выделено 250 тысяч рублей 16.09.2020, 21:070 МФЦ Псковской области ведет прием по вопросам внесудебного банкротства
16.09.2020, 20:550 Вера Емельянова обсудила с главой Опочецкого района работу межрайонный больницы 16.09.2020, 20:390 Благотворители помогли собрать 830 псковских детей в школу 16.09.2020, 20:240 Фотофакт: Инсталляция по-пушкиногорски или предупредительность? 16.09.2020, 20:120 Омбудсмен и прокурор области уточнят соглашение о сотрудничестве из-за поправок в Конституцию
16.09.2020, 19:580 Всемирный день чистоты пройдет в Пскове 19 сентября 16.09.2020, 19:422 Хотели без пробок? Получите, распишитесь 16.09.2020, 19:300 В Минздраве отметили повышенный интерес россиян к вакцинации от гриппа 16.09.2020, 19:232 Вандалы сожгли еще три мусорных контейнера в Пскове
16.09.2020, 19:180 Профсоюзный актив принял участие в научной конференции «Мир труда в XXI веке» 16.09.2020, 19:090 С 2021 года у россиян могут перестать списывать деньги под ноль за долги 16.09.2020, 19:011 Долг по взносам на капремонт в Псковской области превысил 550 млн рублей 16.09.2020, 18:550 УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуар
16.09.2020, 18:460 Псковичей предупредили о серьезном усилении ветра в четверг 16.09.2020, 18:370 Лесопромышленники региона переизбрали руководителя ассоциации 16.09.2020, 18:280 Водитель фургона сбежал после столкновения с «Хендаем» в Соловьях 16.09.2020, 18:160 Шлосберг высказался о предложенной Явлинским реформе «Яблока»
16.09.2020, 18:053 Жириновский назвал себя жертвой российской медицины 16.09.2020, 17:530 Бюджет Пскова в первом полугодии исполнен с профицитом в 16 миллионов рублей 16.09.2020, 17:490 Мемориальная доска в память о враче Алексее Поднебесном появилась в Опочке 16.09.2020, 17:441 100 лифтов планируется заменить в многоэтажках Пскова в 2021 году
16.09.2020, 17:390 Нуждающимся псковичам развозят бесплатные обеды 16.09.2020, 17:330 Первое занятие курса по изучению библейской истории состоится 20 сентября 16.09.2020, 17:190 В Пскове улицу Индустриальную перекроют в районе виадука 19 сентября 16.09.2020, 17:180 Житель Струг Красных заплатит 150 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ
16.09.2020, 17:132 Подозреваемых в краже дорожных знаков задержали псковские полицейские. ФОТО 16.09.2020, 17:100 Псковская библиотека станет доступнее для людей с инвалидностью 16.09.2020, 16:590 Полмиллиона рублей направят на профилактику коронавируса в школах Пскова 16.09.2020, 16:531 ВТБ пилотирует онлайн-рефинансирование ипотеки
16.09.2020, 16:520 Более 30 тысяч пачек сигарет нашли в железнодорожных вагонах псковские таможенники 16.09.2020, 16:500 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода 16.09.2020, 16:293 Президент поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации 16.09.2020, 16:195 Лев Шлосберг озвучил свои планы на парламентский сезон-2021
16.09.2020, 16:091 Руководителя наркоотдела великолукской полиции подозревают в превышении полномочий 16.09.2020, 15:530 Восемь социальных учреждений в Пскове уже подключили к теплоснабжению 16.09.2020, 15:350 Горожане предлагают разбить еще один сквер на ближнем Запсковье 16.09.2020, 15:150 Сбербанк предлагает застраховать свой бизнес от киберрисков
16.09.2020, 15:109 Лев Шлосберг: На сентябрьских выборах в Псковской области мы потеряли около 40 мандатов 16.09.2020, 15:003 Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина? 16.09.2020, 14:530 Россия изменит правила въезда в страну 16.09.2020, 14:480 «Особое мнение» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО
16.09.2020, 14:284 На отпугивание ворон с крыши Дома правительства потратят 42 млн рублей 16.09.2020, 14:220 Родители псковских школьников могут принять участие в опросе по оценке питания 16.09.2020, 14:210 В петербургских «Пятерочках» появилась продукция «Прасковьи Молочковой» 16.09.2020, 14:170 Многодетным семьям предлагают выделять землю на месте снесенных домов
16.09.2020, 14:100 Два района Псковской области не подготовили программы развития коммунальных систем 16.09.2020, 14:030 Псковские энергетики смогут проверять подземные кабели без раскопок 16.09.2020, 13:570 Определены показатели для введения режима протапливания в Псковской области 16.09.2020, 13:560 Госавтоинспекция информирует автолюбителей о режиме работы МРЭО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.