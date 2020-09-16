Общество

На южном цепном мосту в Острове готовятся открыть пешеходное движение. ФОТО

На цепных мостах в Острове завершены работы по асфальтированию подходов к мосту, запущен водоотвод. Капитальный ремонт на северном мосту близок к своему завершению. На южном еще ведутся работы по конусам - именно на их устройство сделан акцент у мостостроителей. Они защитят пилоны (колонны) от подмывания в половодье. Об этом газете «Островские вести» рассказал руководитель участка ООО «Строительная компания «Балтийский берег» Юрий Хлыстов.



Фото здесь и далее: «Островские вести», ВКонтакте

«Наша задача в ближайшее время нанести полимерное покрытие на пролетное строение южного моста. Перевести людей с пешеходного мостика на этот мост, и демонтировать всю нижнюю часть. Это временные опоры и сам деревянный мост. Демонтаж опор уже начат, под сооружением работают два экскаватора. До конца сентября постараемся завершить покраску сооружения. Частично проведем работы в галереях», - поделился он.

По его словам, для открытия пешеходного движения по южному мосту фактически все готово. Остались небольшие детали. «Вся подвесная система практически работает. Цепи сейчас натягивают, обрезают в один уровень. На следующей неделе должна прийти последняя партия чугунных ограждений (литье на смотровые площадки)», - сообщил Юрий Хлыстов.

Он уточнил, что на северном мосту установят передвижную смотровую тележку, она позволит осматривать состояние нижней части сооружения. Также появятся решетки на галереях. После соответствующей обработки, они приобретут цвет архитектурного памятника. Кроме того, над решетками установят крышки, они будут откидываться для проверки состояния механизмов моста.

«На следующей неделе ожидаем поступления ограждений для спусков (лестниц, облицованных гранитными плитами). Целый проект подготовлен по освещению мостов. Это и подсветка пилонов, подсветка пролетного строения, цепей», - добавил руководитель участка.

Он подчеркнул, что на цепных мостах еще предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Строители, оценивая свои силы, намерены уложиться в сроки, предусмотренные контрактом.