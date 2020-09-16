Общество

В России предложили продавать льготные авиабилеты через интернет

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе правительства Михаилу Мишустину с инициативой организовать продажу льготных авиабилетов через интернет. Предлагается идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, через портал госуслуг.

«Сейчас граждане добираются до касс из своих населенных пунктов, выстаивают в очередях до 20 часов, чтобы приобрести заветный билет. Данный процесс расходования бюджетных средств стоит оптимизировать для комфорта жителей», — говорится в письме.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтранс, в настоящее время прорабатывается вопрос причисления пассажира ко льготной категории через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Сегодня реализуется пилотный проект с применением ЕГИССО по продаже железнодорожных билетов. После его завершения министерство рассмотрит вопрос применения данного метода на других видах транспорта. В РЖД сообщили, что рассчитывают интегрировать свою систему с информационными сведениями, содержащими информацию о льготниках, к концу года.

Эксперты полагают, что с учетом стабильно высокого спроса на льготные авиабилеты правительству придется увеличить объемы субсидирования этой программы, чтобы удовлетворить на них спрос.