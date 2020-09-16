Общество

Новые льготы для бизнеса примут в России

В осеннюю сессию может быть принят новый пакет законопроектов по поддержке бизнеса в условиях пандемии, предусматривающий, в том числе, льготы по кредитам, налогам и плате за аренду гособственности. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев, пишет «Парламентская газета».

«Надеемся, что в осеннюю сессию мы примем окончательный пакет мер поддержки ​ бизнеса в Российской Федерации», — сказал депутат «Парламентской газете».

Законопроекты могут быть разработаны к концу сентября.

В том числе, речь идёт о таких мерах поддержки, как упрощение получения кредитов, снижение процентной ставки, возможность пролонгации льготного периода. «Многие взяли кредиты до пандемии, и сегодня их достаточно сложно обслуживать», — пояснил Жигарев.

Также могут предусмотреть отсрочку и прощение налогов. «И, конечно, снижение ставки аренды за право пользования федеральным, муниципальным, региональным имуществом», — заключил депутат.