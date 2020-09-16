Общество

Стало известно, по каким причинам россияне чаще всего пропускают работу

У россиян есть четыре излюбленные причины пропустить работу. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Чаще всего жители России пропускают работу из-за похода к врачу. За такой вариант проголосовали 39% опрошенных. Каждый четвертый также брал отгул из-за своих родительских обязанностей: чтобы отвести ребенка к врачу или присмотреть за ним дома. Кроме того, еще 19% респондентов часто пропускали работу из-за плохого самочувствия, а 9% отпрашивались с работы, так как ждали мастера на дом или срочную доставку.

По данным исследования, каждая десятая причина пропустить работу была выдуманной у трети респондентов из России. Притом большинство (58%) никогда не обманывало руководство ради пропуска работы.

Опрос провели в сентябре 2020 года. В нем поучаствовали 4,6 тыс. граждан России старше 18 лет.