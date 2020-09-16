Общество

Детский сад в Овсище будут достраивать в две смены

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове. На объекте его сопровождали заместитель Василий Осипов, руководитель администрации областного центра Александр Братчиков, а также представители профильных комитетов и управлений региональной администрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь, глава региона спросил у представителя подрядной организации, какие действия планируется предпринять после положительного решения по увеличению авансирования, чтобы сократить отставание от графика. Руководитель строительной организации отметил, что на объекте планомерно увеличиваются количество специалистов и темпы работ. В настоящее время здесь трудится порядка 70 человек, привлечено 9 единиц техники.

Завершается установка перекрытий третьего этажа, активно ведутся работы по внутренним и внешним инженерным сетям. Представитель подрядной организации, в частности, отметил, что подключение тепловых сетей планируется завершить в течение трех недель.

Прорабатывается вопрос остекления объекта. Стеклопакеты установлены на первом и втором этажах, окна для третьего этажа прибудут в ближайшее время. Также ожидается поставка алюминиевых витражей для спортзала и лестничных маршей.

Глава региона также спросил, когда начнется комплексное благоустройство территории вокруг учреждения. По словам руководителя строительной компании, выравнивание участка начнется уже на этой неделе. Для этого будет привлекаться дополнительная техника.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в свою очередь подчеркнул, что на объекте необходимо организовать освещение по периметру, а также увеличить продолжительность рабочего дня строителей. Совещания с подрядчиком, по словам руководителя городской администрации, проводятся два раза в неделю, все актуальные вопросы находятся под контролем.

Михаил Ведерников по итогам осмотра объекта поручил максимально сократить время на рассмотрение документов, которые поступают от подрядной организации, в частности, актов приемки выполненных работ. Также губернатор подчеркнул, что в рамках реализации проекта необходимо организовывать работу в две смены, чтобы устранить отставание по графику. В завершение глава региона еще раз акцентировал внимание собравшихся, что объект необходимо сдать в срок и с надлежащим качеством, в противном случае последуют штрафные санкции.

Отметим, детский сад возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 210 млн рублей.