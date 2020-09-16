Общество

Псковские полицейские рассказали молодежи о противодействии терроризму

В Пскове полицейские совместно с общественниками провели профилактическую акцию с участием молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На этот раз член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев и начальник отделения по делам несовершеннолетних городской полиции Ирина Борисова встретились с учащимися вечерней школы в областном центре. Разговор шел о таких понятиях как экстремизм, терроризм, национализм. Были продемонстрированы видеоролики антиэкстремистской направленности.

Со школьниками обсудили алгоритм действий при возникновении различных нестандартных ситуаций. Помимо этого, гости напомнили ребятам о предусмотренной законодательством ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подчеркивалось, что следует всегда уважительно относиться к особенностям различных национальных культур и вероисповеданий.

В ходе общения выяснилось, что непростые проблема противодействия экстремизму и терроризму не оставляют равнодушными подрастающее поколение. Ребята задавали немало интересовавших их вопросов, делились своими мнениями и приводили конкретные примеры.

«Подобные дискуссии с молодежью для нас очень важны. Мы постараемся провести такие мероприятия в большинстве псковских школ, поскольку они имеют реальную отдачу. И значение их в наше время трудно переоценить», - отметил член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев.