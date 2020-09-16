Общество

Два центнера яблок не прошли контроль на границе в Псковской области

Два центнера белорусских яблок не прошли контроль на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении проверки было обнаружено, что фитосанитарный сертификат на продукцию отсутствует. Подтвердить карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара было невозможно.

В связи c нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований ввоз небезопасной партии товара на территорию Российской Федерации запрещен.

Инспекторы управления оформили предписание о возврате двух центнеров яблок в Республику Беларусь.