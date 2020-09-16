Общество

В псковской школе объяснили платные уроки по русскому языку и математике

Директор средней школы № 24 имени Л. И. Малякова Светлана Котова объяснила ситуацию с платными уроками по русскому языку и математике. Она ответила на обращение псковички, поступившее в редакцию Псковской Ленты Новостей. В нем горожанка выражает сомнения по поводу законности проведения платных занятий в учебном заведении.

24-я школа. Фото: dop.pskovedu.ru

Ребенок женщины учится во втором классе 24-й школы. «И второй год у нас платные "дополнительные" уроки по русскому языку и математике, которые якобы не проходят по общей программе, - написала псковичка. - Стоимость составляет 400 рублей в месяц. Сумма, конечно, умеренная, но само название "платные" уроки при бесплатном образовании - простите. Вопрос в том, почему в остальных школах все уроки успевают пройти в выделенное время и бесплатно, а у нас нет».

Светлана Котова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснила, что в учебном учреждении действительно есть платные образовательные услуги, но они не входят в обязательные.

«Понятно, что у каждого ребенка начальной школы 23 учебных часа в неделю, которые даются как и любому, бесплатно, - рассказала она. - Платные образовательные услуги сверх установленной программы не являются предметными. Они, как правило, нацелены на углубление, развитие каких-либо способностей детей. Они даются сверх муниципального задания».

Светлана Котова отметила, что эти услуги предоставляются по желанию родителей. «Здесь никого нельзя обязать. Родитель сам выбирает - будет он принимать в этом участие или не будет. Если не будет, ребенок уходит домой. А если остается, то после 40 минут основной деятельности может принимать участие в дополнительной», - уточнила директор.

«Не думаю, что хотя бы один учитель заставляет родителя принимать в этом участие, - добавила она. - Нет, мы в этом не заинтересованы».

Директор школы добавила, что имеется положение о платных образовательных услугах. «У нас обязательно заключается дополнительный договор, - сказала Светлана Котова. - Родитель знакомится с условиями, подписывает эти условия. Оплата идет только через банк».

Светлана Котова порекомендовала родителям при возникновении подобных вопросов обращаться непосредственно школу.