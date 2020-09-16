Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Постоянные ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко вместе с псковским журналистом Сергеем Васильевым и радиослушателями обсудят актуальные темы общественно-политической жизни.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «Итоги муниципальных выборов: победители и проигравшие». Также ведущие обсудят принятое на недавней сессии Псковского областного Собрание решение о сокращении числа депутатов.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.