Общество

Медики назвали пряность, которая сдерживает рак

Одним из наиболее распространенных видов рака медики считают рак толстой кишки, который сложно диагностировать на ранних стадиях. Однако ученые выяснили, что регулярное употребление имбиря снижает риск развития этой разновидности онкологии, передает Express.

Дело в том, что в состав имбиря входит гераниол, являющийся мощнейшим средством для борьбы с раковыми клетками, пояснили специалисты.

Они провели исследование, в котором приняли участие 30 человек с подозрением на рак кишечника. Было установлено, что прием двух граммов экстракта имбиря в день сильно снижает число онкомаркеров. К тому же известные противовоспалительные свойства этой пряности, благодаря которым она облегчает головную боль, натолкнули медиков на мысль, что имбирь может быть полезен для сосудов, сообщает портал Live24.

Эту гипотезу удалось подтвердить во время еще одного исследования. В эксперименте приняли участие 84 человек. Первая группа получила имбирь, вторая — плацебо. В итоге у тех, кто принимал имбирь, наблюдалось значительное снижение триглицеридов, холестерина и липопротеинов низкой плотности, а у второй группы уменьшилось лишь количество липопротеинов очень низкой плотности.

Ученые заявили, что они смогли доказать пользу имбиря для увеличения продолжительности жизни, во всяком случае для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.