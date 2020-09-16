Общество

Псковичи поборются за право стажировки в Курчатовском институте

Псковские школьники примут участие в «Курчатовском турнире». Серию двухдневных соревнований организуют НИЦ «Курчатовский институт» и проект «Практики будущего» в четырех городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе и в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования будут длиться с 3 по 25 октября, а в Пскове пройдут 10 и 11 числа.

«Курчатовский турнир» - межпредметное инженерное соревнование, ориентированное на учащихся 8-11 классов, которые обладают хорошим уровнем знаний в математике, физике, биологии, химии и информатике. Школьники примут участие в серии соревнований, каждое из которых предполагает командную работу в интенсивном формате над решением проблемы в одном из 4 направлений: моделирование белков, моделирование электронных схем, экологическая оценка территорий и предсказание свойств материалов.

Турнир будет проходить в очном формате с использованием онлайн-инструментов работы: лекции, мастер-классы, консультации экспертов.

Команды-победители в каждом из четырех городов получат ценные призы, сертификат на прохождение стажировки в Курчатовском институте и приоритетную возможность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орленок» в 2021 году.