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Общество

Псковичи могут оплатить налоги во всех отделениях Почты России

17.09.2020 13:23|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут оплатить налоги в любом отделении почтовой связи региона. Произвести оплату можно сразу же при поступлении уведомления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС по Псковской области. 

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы.

Налоговые уведомления направляются россиянам заказными письмами, вручение которых производится получателю под подпись. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства.

УФПС Псковской области напоминает, что для эффективного планирования времени посещения отделений почтовой связи, клиентам Почты России доступен сервис «Предварительная запись».

Записаться можно через официальный сайт Почты России или в мобильном приложении компании. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключенные к услуге.

Теги: #налоги #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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