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Общество

Господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

17.09.2020 13:48|ПсковКомментариев: 0

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета планируется выделить около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Отмечается, что такая сумма на 40% превышает установленную изначально. На эти нужды планировалось направить 73,8 млрд рублей.

Однако такое изменение не является увеличением, а представляет собой восстановление до уровня текущего года, за период которого на субсидии для СМИ власти выделили 101,2 млрд рублей.

Министерство финансов России пока не дало никаких комментариев по этому поводу.

Теги: #СМИ #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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