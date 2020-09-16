Общество

В России выявили 5762 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5762 новых случая COVID-19, 144 человека умерли, 5754 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 1351 (23,5 процента) заразившихся заболевание протекает без симптомов, пишет РИА Новости.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 730. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 211 инфицированных, в Московской области — 177.

Минимальные показатели отмечены в Чечне, где выявили пять инфицированных, и в Еврейской автономной области, где их девять.

Накануне сообщалось о 5670 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.

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Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 085 281 человека. Умер за все время 19 061 человек, выздоровели — 895 868.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 29,4 миллиона инфицированных, 931 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.