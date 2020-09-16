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Грозит ли Псковской области разрушительный ураган из Финляндии, рассказала метеоролог

Мощный шторм «Айла» уже обесточил более 60 тысяч домов в Финляндии. Штормовой ветер обрушился на западное побережье страны, а затем перекинулся на восток в ночь на 17 сентября. Он сносит на своем пути деревья, обрывает линии электропередач, повреждает постройки.

Как сообщает Метеорологический институт Финляндии, самые мощные порывы ветра достигали 35,3 м/с. При этом финские метеорологи предупреждают, что шторм движется в сторону Санкт-Петербурга.

Псковская Лента Новостей выяснила у руководителя Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, нужно ли жителям Псковской области опасаться разрушительной непогоды.

Она отметила, что в псковском регионе действительно ожидается усиление ветра 17 и 18 сентября. Однако серьезных разрушений из-за усилившегося в регионе ветра не ожидается. Впрочем, штормовое предупреждение сделано и уже отправлено в ГУ МЧС региона.

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Тала Нещадимова уточнила, что и шторм «Айла», и штормовое предупреждение в Псковской области связаны с одним барическим явлением, однако центры таких неблагоприятных явлений редко проходят через Псковскую область. «Обычно они проходят севернее региона. Через нас проходит фронтальная система», - добавила она.

Уже с субботы, 19 сентября, по словам Талы Нещадимовой, погода будет улучшаться. «Возможно, очень тепло не будет, но погода однозначно будет более комфортной, чем в эти два дня», - заключила она.