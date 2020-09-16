Общество

Беременная шестым ребенком мать-одиночка из Псковской области стала участницей ТВ-шоу

Мать-одиночка из Псковской области, беременная шестым ребенком, стала участницей телевизионного шоу на канале ТВ-3. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе телеканала.

Псковичка Кристина Дмитриева приняла участие в первом выпуске шоу «Миллион на мечту», который покажут в эфире 18 сентября в 19:00. На программу она приехала, чтобы доказать, что именно ее мечта достойна исполнения.

Кристина с пятью детьми и сожителем по имени Эдгар живет в двухкомнатной квартире. И не у каждого из них есть даже своя кровать: кто-то спит на полу, а кто-то в коляске. По словам участницы шоу, отец двоих ее детей Эдгар не только не помогает ей, но и сам живет на детское пособие в тридцать тысяч рублей, потому что нигде не работает и не собирается.

Жительница Псковской области со слезами на глазах рассказала продюсеру Яне Рудковской и другим членам жюри шоу, что призовые деньги нужны ей для того, чтобы сделать малышей счастливыми - и купить им дом, где у каждого ребенка будет своя кровать, - и о том, что ее нынешний сожитель Эдгар, наконец, начнет работать.

Отметим, что в состав жюри также вошли актриса и блогер Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель, основатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников. Именно они будут решать, достойна ли мечта Кристины того, чтобы быть исполненной.