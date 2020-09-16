Общество

Вакцинацию псковских медиков от коронавируса планируется начать в ноябре

Вакцинацию псковских медиков от коронавируса планируется начать в ноябре. Об этом сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«С ноября планируется начать вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину на себе опробуют медики. Прививка должна проводиться по добровольному согласию и с более строгим наблюдением, поэтому поначалу вакцинация не будет массовой, а потом она уже выйдет в "промышленный масштаб"», - сообщила она.

Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат разработал Центр им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

12 сентября стало известно, что пилотная партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России. Первыми ее получат россияне, входящие в группу повышенного риска.