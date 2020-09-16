Общество

Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности с 13.00 17 сентября в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в Псковской области, преимущественно по северным районам прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/сек. Ожидается, что такая метеообстановка сохранится в течение ночи 18 сентября.

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К любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей готовы 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 249 человек и 102 единицы техники.

Подготовлено 73 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале Светлая страна.