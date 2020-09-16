Общество

Три случая коронавируса выявлены в Великолукской академии физической культуры и спорта

Три случая коронавируса выявлены в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Подтвержден коронавирус у двух студентов и у преподавателя. Выявляются контактные с ними лица», - сказал он, добавив, что пока еще рано называть ВЛГАФК очагом заболевания. «Очагом академию мы не считаем, слишком мало заболевших», - пояснил Александр Нестерук.

Добавим, что руководство академии приняло решение о переходе на дистанционное обучение.