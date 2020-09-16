Общество

Медиков хотят законодательно защитить от оскорблений и нападений

Юристы ЛДПР начали работу над законопроектом, направленным на защиту врачей от нападений, оскорблений и насильственных действий. Об этом сообщил в четверг председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, пандемия коронавируса заставила власть и общество оценить не только сам труд медиков, но и условия их работы. Нилов рассказал, что недавно парламент Италии принял закон о безопасности медицинских и социально-медицинских работников, согласно которому эти сотрудники попадают под защиту по аналогии с итальянскими госслужащими, пишет «Парламентская газета».

Документ, в частности, предусматривает, что за оскорбления, преследование, домогательства и насильственные действия в отношении медиков и социальных работников будет выписан штраф. За причинение их здоровью вреда средней тяжести или тяжкого вреда предусмотрено уголовное наказание.

«Считаю, такой закон давно пора принять и в России, подобные ситуации, к сожалению, встречаются и у нас. Юристы ЛДПР уже разрабатывают основные положения законопроекта», — сказал Ярослав Нилов.