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Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Стратегия развития Пскова до 2030 года

17.09.2020 17:05|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 18 сентября, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная стратегии развития Пскова до 2030 года.

Стратегия развития Пскова до 2030 года – это основополагающий документ, на основе которого будет развиваться жизнь города следующее десятилетие. Документ разрабатывается по заказу администрации Пскова Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

При этом авторы документа утверждают, что качественная и эффективная разработка стратегических документов развития города невозможна без участия жителей.

Как они получают отклик от псковичей? Каким видят решение проблем и перспективы развития города эксперты и местные жители? Расходятся ли они во мнениях? На какой стадии готовности сейчас находится стратегия? И что же все-таки нужно сделать, чтобы Псков стал безопасным, комфортным, привлекательным, обеспечивающим высокое качество жизни не только будущим, но и нынешним поколениям горожан.

 

Спикеры пресс-конференции:

• заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

• председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков

• директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев

• директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Юрий Шипилов  

• старший партнер, председатель совета директоров ООО «Консультационная группа «ТИМ» Евгений Миронов

• старший эксперт-консультант ООО «Консультационная группа «ТИМ» по маркетингу и анализу Дмитрий Канаев

• эксперт-консультант ООО «Консультационная группа «ТИМ» по муниципальному управлению, финансовый аналитик Марина Байдецкая            

 

Дата проведения: 18 сентября. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #стратегия Пскова 2030
Источник: Псковская Лента Новостей
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