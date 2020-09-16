Общество

Память первого начальника Псковской таможни почтили его последователи

Руководство и ветераны Псковской таможни почтили память ее первого начальника Владимира Назарова. 20 лет назад трагическое стечение обстоятельств оборвало жизнь генерал-майора таможенной службы Владимира Назарова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Владимир Назаров был среди тех, кто стоял у самых истоков возрождения таможенной службы на Псковской земле. В октябре 1989 года он возглавил Псковский таможенный пост Ленинградской таможни. В мае 1991 года был назначен начальником образованной Псковской таможни. При его непосредственном участии полгода спустя создавались таможни в Печорах, Пыталово, Себеже и Великих Луках. В 1995 году указом президента России Владимир Назаров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В сентябре 1999 года Владимир Назаров был назначен советником ГТК РФ в Республике Казахстан.

6 сентября 2013 года приказом ФТС России среднему таможенному судну ТС-533 присвоено собственное имя «Владимир Назаров».

«Ветераны таможенной службы с теплотой вспоминали первого руководителя современной таможни на Псковщине, подчеркивали его исключительную человечность и порядочность. Многим Владимир Иванович "давал путевку в жизнь", становясь наставником в профессии. Старшим товарищем, авторитетным руководителем, неравнодушным и отзывчивым человеком навсегда остался в памяти коллег генерал-майор Назаров», - говорится в сообщении.

Заупокойную литию совершил протоиерей Олег Теор, настоятель воинского храма Александра Невского в Пскове.