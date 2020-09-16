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Общество

АЗС в Пыталовском районе выставлена на торги за 100 миллионов рублей

17.09.2020 21:40|ПсковКомментариев: 0

Квартиру и АЗС с земельным участком можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке 30 сентября в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Заявленные на торги лоты:
- квартира, площадью 92 кв. м. Начальная цена продажи – 3 995 000 рублей. Шаг аукциона — 40 тысяч рублей, сумма задатка – 199 750 рублей. Местонахождение: г. Псков, ул. Некрасова.
- сооружение АЗС и земельный участок площадью 5193 +/-25 кв. м, расположенные по адресу: Пыталовский район, д. Убылинка. Начальная цена продажи – 100 миллионов рублей. Шаг аукциона — 1 миллион рублей, сумма задатка – 5 миллионов рублей.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, 10, телефон 8(8112)68-22-05 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00), перерыв - с 13.00 до 14.00, а также путем направления запроса на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Теги: #УФССП России по Псковской области #торги
Источник: Псковская Лента Новостей
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