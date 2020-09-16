Общество

Михаил Ведерников пообещал оправдать доверие псковичей и президента

Губернатор Михаил Ведерников пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Псковской области и президента России. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте 17 сентября. Сегодня исполнилось ровно 2 года с момента его вступления в должность главы региона.

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«Выражаю огромную благодарность жителям Псковской области за оказанное мне доверие. Ценю, что нам удалось выстроить честный и открытый диалог, наладить эффективную обратную связь. Вместе мы задали правильный курс на развитие псковского региона и улучшение жизни каждого человека. Благодаря нашему общению мы видим проблемы с разных сторон, а это дает возможность принимать правильные и взвешенные решения. Спасибо за вашу активность и неравнодушие!» - написал губернатор.

Он поблагодарил Псковское областное Собрание депутатов, команду администрации области, глав и депутатов каждого района и муниципалитета, всех, кто «помогает делать Псковскую область местом, где хочется жить».

«Мы создали эффективную команду единомышленников. Конечно, впереди у нас множество вызовов и испытаний, но уверен и побед будет тоже не мало!!!» - заключил он.