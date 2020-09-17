Общество

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 9 районах Псковской области

34 случая заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«На 17 выздоровевших больше, чем за прошлые сутки, однако число подтвержденных случаев тоже растет», - отметил глава региона.

За весь период пандемии специалисты провели 93 тысячи 391 исследование (+782 за сутки), подтверждены 5 тысяч 91 случай COVID-19. Излечились 3 тысячи 822 человека, в том числе 48 за прошедшие сутки, умерли 65.

Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Пскове (+8), Великих Луках (+7), Островском (+7), Великолукском, Дновском, Дедовичском, Опочецком (+2 в каждом), Псковском, Порховском, Печорском и Пыталовском районах (+1 в каждом).