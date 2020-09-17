Общество

В России предлагают ввести студенческий капитал

Замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных учреждений.

Тумусов отметил, что лидер партии Сергей Миронов изъявил желание стать соавтором этой инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство. Законопроект предлагает дополнить существующий «Об образовании в Российской Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капитал».

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — подчеркивается в документе, пишет РИА Новости.

Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно. Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.

Тумусов добавил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института без ничего, поэтому он считает необходимым вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали выпускникам в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы «принесли максимальную пользу принести и для себя, и для страны», считает депутат.