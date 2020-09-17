Общество

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Всего в мире зафиксировано 22 стабильно наследуемые мутации коронавируса SARS-CoV-2, из них самые устойчивые — две, сообщили 18 сентября в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что общее число выявленных мутаций превышает несколько тысяч, но лишь порядка 22 зафиксировались и наследуются.

«Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», — цитирует сообщение РИА Новости.

Анализ изменчивости вируса показал, что самыми устойчивыми являются две единичные мутации P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S). Данные мутации широко распространены в странах Западной Европы. В России их находят в 99% исследуемых образцов.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом подтверждается факт массового завоза коронавируса в Россию из стран Западной Европы в марте и апреле этого года.