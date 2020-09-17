Общество

Минздрав разрешил применять российские препараты от коронавируса на дому

Минздрав РФ поддержал предложение «Единой России» разрешить лечить COVID-19 на дому отечественными препаратами под непатентованным наименованием «Фавипиравир», сообщил журналистам первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев в пятницу. По его словам, препараты доказали свою эффективность при легкой и средней формах заболевания, но до сих пор их применяли только в больницах.

«17 августа партия провела расширенное совещание по вопросам лекарственного обеспечения, где я, в частности, обратил внимание на это несоответствие. "Единая Россия" обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле, и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса», - отметил Исаев.

Минздрав РФ внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях.