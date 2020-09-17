Общество

Вакцина от COVID-19 для детей будет модифицирована на основе «взрослой» в 2021 году

Вакцину от коронавируса для детей будут создавать на основе имеющейся для взрослых после окончания исследований и получения окончательной регистрации в следующем году, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда закончатся испытания вакцины для взрослых, получим окончательное регистрационное удостоверение, это произойдет, может, через 5-8 месяцев, тогда, возможно, ее надо будет модифицировать для детей. Может быть, разводить, или другой способ введения применять, но существующая вакцина для взрослых будет взята за основу», - сказал Гинцбург «Интерфаксу» в пятницу.

Ранее Гинцбург рассказывал, что исследование влияния вакцины на детях обычно идет «по нисходящей», то есть сначала будут исследовать влияние вакцины на несовершеннолетних, например, 15-18 лет в течение трех месяцев, затем - 12-15 лет, и так далее.