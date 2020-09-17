Общество

Псковские полицейские рассказали о сайтах экстремистской направленности

Псковские полицейские рассказали, как отличить сайты экстремистской направленности в сети Интернет. В частности, на них пользователей призывают к смене государственного устройства посредством насилия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, авторы материалов на таком сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм и экстремизм.

На этих порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп «особенной». «Людей "особенной" национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства над другими. Подчеркнем, что создатели подобных деструктивных сайтов несут за свои деяния уголовную ответственность!» - добавили в ведомстве.

Полиция просит родителей быть внимательными и оградить своих детей от посещения таких сайтов. Более подробную информацию можно получить в методических материалах по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.