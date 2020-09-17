Общество

Наталия Соколова «погрузилась» в медиацию в скафандре. ФОТО

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своем Instagram-аккаунте рассказала о медиации - восстановительном подходе.

«Погружение в медиацию начинается», - написала Наталия Соколова и сопроводила свою публикацию фотографией в раритетном шлеме скафандра. «Вот она, русская женщина. И в огонь, и в воду, и в скафандр», - прокомментировала снимок подписчица детского омбудсмена.

Говоря о медиации, Наталия Соколова пояснила, что это «интереснейшая модель разрешения конфликтов». «Идея заключается в том, что если произошло что-то конфликтное, важно, чтобы обидчик и "жертва" встретились, услышали друг друга, загладили вину, вышли из состояния "жертвы" и обидчика и наметили, как жить будут дальше», - написала она.

Наталия Соколова заметила, что это работает не только в школьных конфликтах, но и в семейных и бытовых спорах, в отношениях между людьми. «Нам всем надо учиться разговаривать, слышать и принимать друг друга!» - добавила она.