Общество

Ветеринарные препараты не прошли контроль на границе в Псковской области

Нарушения выявлены при перемещении из Москвы в Калининградскую область 82 литров ветеринарных препаратов и субстанций для изготовления ветпрепаратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партии лекарственных препаратов для ветеринарного применения направлялись в адрес нескольких юридических лиц, в том числе в одно племенное хозяйство и на птицефабрику Калининградской области.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор управления установил, что на ветеринарные препараты «Димоксан WS», «Интестил», субстанцию для производства ветеринарных препаратов «Ампролиум Гидрохлорид» отсутствуют товаросопроводительные документы и документы предприятий-изготовителей, подтверждающие их качество и безопасность.

Псковская таможня произвела изъятие вышеперечисленных ветеринарных препаратов, являющихся предметом административного правонарушения, рассказали в ведомстве.

Перемещение по таможенной территории ЕАЭС ветеринарных препаратов, заявленных в товаросопроводительных документах, разрешено, они направлены в адреса получателей.