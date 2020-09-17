Общество

Псковичка выиграла 590 тысяч рублей на сказки детям

Псковичка выиграла 590 тысяч рублей на реализацию своего проекта на конкурсе «Таврида». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

17 сентября в Крыму на закрытии творческой антишколы народной культуры и хореографического искусства форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» подвели итоги грантового конкурса. В число победителей вошла Анастасия Попова из Псковской области. На конкурсе она представила проект «Псковские сказки детям» и выиграла 590 000 рублей на его реализацию.

«Русские народные сказки, издавна являющиеся источником сохранения и передачи нравственного и эмоционального опыта нации, способом воспитания и обогащения культуры ребенка, не теряют своей актуальности до сих пор. Псковская сказочная традиция отличается особым богатством и разнообразием, отражает своеобразие местного языка и быта, исторический опыт и культурные традиции этноса. К настоящему времени выпущено несколько научных изданий псковских сказок. Однако специфическая орфография, обилие диалектной лексики, особенности звучания деревенской речи делают эти сборники труднодоступными для детского восприятия. Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, когда область испытывает потребность в методических материалах, содержащих региональный компонент», – рассказала победительница.