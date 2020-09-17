Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседуют с ним о строительстве объектов социальной сферы в Пскове, о создании спортивной инфраструктуры и о работе городских учреждений образования в условиях коронавируса.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Александру Коновалову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена