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Общество

«Дуэльной стрельбой» отметил годовщину создания псковский ОМОН

18.09.2020 12:29|ПсковКомментариев: 0

Отряд особого назначения управления Росгвардии по Псковской области отметил свое 28-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Сотрудники ОМОН, проявляя преданность своей нелегкой службе, ежедневно вносят весомый вклад в дело борьбы с преступностью», - подчеркнул начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, поздравляя личный состав отряда.

В свой праздник сотрудники спецподразделения провели соревнования, в ходе которых выявили победителей и призеров в командной военно-прикладной эстафете.

В личном зачете победители были определены в «дуэльной стрельбе» - спецназовцы соревновались непосредственно друг с другом в одновременной стрельбе каждый по своим, но одинаковым группам мишеней, выбывая по мере поражения.

Также псковские омоновцы навестили родственников своих погибших товарищей, вручили подарки и расспросили их об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться помощь.

Отметим, что первые отряды милиции особого назначения (ОМОН) появились в 1988 году. Псковский ОМОН ведет свою историю с 1992 года.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. За мужество и героизм, проявленные при  исполнении служебного долга более двухсот сотрудников награждены правительственными наградами.

Теги: #Росгвардия #ОМОН #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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