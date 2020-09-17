Общество

13 организаций собирались разработать стратегию развития Пскова

В конкурсе на разработку стратегии развития Пскова до 2030 года принимали участие 13 организаций. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Достаточно серьезный был отклик, 13 организаций хотели помочь Пскову, - рассказал он. - По итогам конкурса в феврале 2020 года был определен победитель - РАНХиГС».

Предусматривается два этапа выполнения работ, уточнил Павел Волков. «Сейчас подходим к концу первого этапа. Он предполагает разработку стратегии. На втором этапе будет подготовлен существенный документ - план реализации стратегии», - сказал он. После того, как пройдут все этапы, РАНХиГС обязуется дорабатывать документ в течение года.

Павел Волков напомнил, что это не первая стратегия, которая реализуется в Пскове. «Предыдущая была принята в 2011 году», - добавил заместитель главы городской администрации.