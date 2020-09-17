Общество

Разработчики стратегии развития Пскова хотят предотвратить его «расползание»

Разработчики стратегии развития Пскова - Северо-Западный институт управления РАНХиГС - хотят предотвратить его «расползание». Об этом сообщил директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотели бы, чтобы в Пскове не было "расползания" города по территории, - отметил он. - Парадигма другая должна быть. Небольшое "расползание" уже произошло - какие-то из ваших деревень уже не деревни».

«Наши специалисты участвовали в разработке стратегии развития Санкт-Петербурга, Алтайского края, - продолжил Сергей Ковалев. - Делали стратегию развития малых исторических городов развития по заказу Минкультуры». По его словам, в разрабатываемых стратегиях развития учитываются лучшие практики европейских городов.

Сергей Ковалев пояснил, что для него Псков - не чужой город. «Я здесь провел детство. Это город, который нам близок по духу, и есть желание сделать его городом, с которого начинается Россия», - сказал он.

«Сочетание глубины информации и широты взглядов приведет к тому, что мы создадим рабочий документ» - добавил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.