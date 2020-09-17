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Общество

С судном сравнил Псков разработчик стратегии развития города

18.09.2020 12:50|ПсковКомментариев: 1

Директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Юрий Шипилов, занимающийся разработкой стратегии развития Пскова, сравнил Псков с судном. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть судно - город Псков, а стратегия - это двигатель, - отметил он. - Мы для Пскова даем двигатель. Винты - это администрация. И мы хотим, чтобы корабль двигался в нужном направлении, обходил опасности, которые есть. Без стратегии жить нельзя».

При этом Юрий Шипилов рассказал, что при сборе документов на конкурс на разработку стратегии развития Пскова он был уверен, что РАНХиГС победит.

«Я приехал в Псков в 2018 году, и сразу в него влюбился», - добавил он.

Теги: #стратегия Пскова 2030
Источник: Псковская Лента Новостей
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