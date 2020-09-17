Общество

Новую стратегию развития Пскова планируют утвердить до конца декабря

Стратегию развития Пскова до 2030 года планируют утвердить до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В октябре ожидаются публичные слушания по стратегии развития города Пскова до 2030 года. «Хотелось бы, чтобы все горожане поучаствовали в этом процессе. Это будет полезно и нам, и разработчикам», - пояснил председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков.

«Возможно на публичных слушаниях депутатская позиция будет ярче», - подытожил Павел Волков.

В ходе пресс-конференции директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев высказал пожелание, чтобы в Пскове развивалось IT-направление. «Это быстроразвивающиеся направление. У вас здесь могут быть комфортные условия для таких специалистов, которые ценят неспешность в жизни. И туризм - очень перспективная для вас тема», - добавил он.