Новую стратегию развития Пскова планируют утвердить до конца декабря

Стратегию развития Пскова до 2030 года планируют утвердить до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В октябре ожидаются публичные слушания по стратегии развития города Пскова до 2030 года. «Хотелось бы, чтобы все горожане поучаствовали в этом процессе. Это будет полезно и нам, и разработчикам», - пояснил председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков.
«Возможно на публичных слушаниях депутатская позиция будет ярче», - подытожил Павел Волков.
В ходе пресс-конференции директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев высказал пожелание, чтобы в Пскове развивалось IT-направление. «Это быстроразвивающиеся направление. У вас здесь могут быть комфортные условия для таких специалистов, которые ценят неспешность в жизни. И туризм - очень перспективная для вас тема», - добавил он.