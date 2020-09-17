Общество

Эксперт: ПсковГУ не решает задачи, которые перед ним стоят

Псковский государственный университет не решает задачи, которые перед ним стоят. Такое мнение высказал директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Юрий Шипилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне кажется, Псковский государственный университет не решает те задачи, которые перед ним стоят», - подчеркнул он.

«Вот по школам цифры страшные. Я не хочу эти цифры называть. Ведь все начинается со школы. Образование начинается в школе! Почему мы первые полетели в космос? Потому что у нас школа была на тот момент лучшая в мире. А сейчас, что мы видим? В школе должны быть педагоги с большой буквы! П - педагог! Не учитель, не училка, извините. А педагог! Псковский государственный университет обязан этим заниматься, тогда будет результат», - сказал Юрий Шипилов.

«Педагогических кадров, прямо скажем, не достает», - подытожил старший партнер, председатель совета директоров ООО «Консультационная группа «ТИМ» Евгений Миронов.