Общество

Псковский технический лицей отреставрируют в следующем году

В 2021 году отреставрируют здание Псковского технического лицея. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов сообщил сегодня, 18 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Это памятник, который имеет ряд охранных обязательств», - сказал он. В январе следующего года планируется «расторговать объект», добавил Александр Коновалов.

«Если сбоев не будет, и удастся получить все согласования, рассчитываем, что в январе с каникул ребята не выйдут в эту школу, так как начнется реконструкция», - обозначил срок гость студии.

На работы по реконструкции лицея направят около 200 млн рублей из федерального бюджета. Александр Коновалов отметил, что уже есть несколько вариантов размещения школьников на время ремонта. Один из них - распределить учеников по городским школам, но в данном случае может пострадать лицейская направленность. Также рассматривается вариант разместить школьников технического лицея в пустующем здании бывшего ФИНЭКа.