Общество

Еще 15 рабочих великолукского завода «Магна» заболели коронавирусом

Вспышка коронавируса на заводе «Магна» в Великих Луках продолжает оставаться активной. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Ранее было зарегистрировано 9 случаев инфицирования. «Заразились еще 15 человек среди рабочих узбекской национальности», - сказал Александр Нестерук.

О том, что на заводе «Магна» появился очаг коронавируса, стало известно 10 сентября.

Активными остаются еще две вспышки коронавируса - в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре (35 зараженных) и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (26 инфицированных).