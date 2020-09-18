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Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский показатель

18.09.2020 14:26|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области превышает среднероссийский показатель. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч человек в Псковской области составляет 813,1. При этом среднероссийский показатель - 739,6. «Не наблюдается никакой второй волны. В течение трех недель отмечалось снижение заболеваемости», - сказал Александр Нестерук.

Среднесуточный показатель заболеваемости в Псковской области - 24,3, добавил он.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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